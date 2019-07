Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus und Diebstahl an Wanderweg

Trassem (ots)

Zum wiederholten Male wurde auf der Traumschleife "Saar-Leuktal-Panorama" in Trassem auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Ortsteil Perdenbach und dem Zuweg zur Kreuzkapelle Beschädigungen an der Beschilderung und Diebstahl von Material durch Unbekannt/e verursacht. Im aktuellen Fall wurde ein Vierkantpfosten mit Einschlaghülse und zwei Markierungstafeln "2 km" aus dem Boden gerissen und entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09.07.2019 und 23.07.2019.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: Herr Schiffmann

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

