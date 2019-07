Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Immert (ots)

Der 19-jährige Kradfahrer befuhr die B 327 von Morbach kommend in Richtung Thalfang. In der sogenannten Schalesbach verlor dieser in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierdurch zog sich der 19-jährige leichte Verletzungen zur. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

