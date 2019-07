Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Osburg

Hermeskeil (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, den 27.07.2019, auf Sonntag, den 28.07.2019, wurde in der Klemensstraße in Osburg ein Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel umgefahren und aus der Verankerung gerissen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen blauen Pkw handeln muss. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer "06503/9151-10" oder per E-Mail "pihermeskeil@polizei.rlp.de".

