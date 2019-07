Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Hohes Einsatzaufkommen am Sonntag

Schwelm (ots)

Am Sonntag (28.07.2019) musste die Feuerwehr insgesamt 6-mal zu Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Neben dem Einsatz am späten Abend an der Christuskirche (eigener Bericht) mussten 5 weitere Einsätze abgearbeitet werden.

Um 09:24 Uhr wurde das Tanklöschfahrzeug zu einem unklaren Kleinbrand zum Bahnhofsplatz alarmiert. Dabei handelte es sich aber letztlich um ein Feuer in einem Garten, dass vom Gartenbesitzer selbständig gelöscht wurde. Der Einsatz für die 3 hauptamtlichen Kräfte war nach etwa 30 Minuten beendet.

Um 11:13 Uhr wurde das Tanklöschfahrzeug zur Landeplatzabsicherung zum Helios Klinikum alarmiert. Die Landung eines Rettungshubschraubers wurde von den 3 Einsatzkräften abgesichert. Der Einsatz endete ebenfalls nach etwa 30 Minuten. Aufgrund der Wetterlage mit extrem schlechten Lichtverhältnissen konnte der Rettungshubschrauber nicht sofort wieder starten sondern erst gegen 14:35 Uhr. Zum Start des Hubschraubers rückte das Tanklöschfahrzeug dafür noch einmal zur Helios Klinik aus.

Um 14:19 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines ausgelösten CO-Melders in die Victoriastr. alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell feststellen, dass es sich nicht um einen Alarm sondern nur um einen Hinweis-Ton wegen zu schwacher Batteriekapazität handelte, so dass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Kräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung. Eingesetzt waren ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Um 20:52 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Kaiserstr. hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Die Ursache für die Auslösung konnte schnell gefunden werden, es handelte sich um angebranntes Essen. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und belüftet. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Weitere Einsatzkräfte standen an der Feuerwache und dem Gerätehaus Winterberg in Bereitstellung. Der Einsatz konnte gegen 21:30 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell