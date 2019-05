Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Kleidung in einer Wohnung - Eine Person erleidet eine Rauchvergiftung

Bochum (ots)

Am Mittwochmorgen um 6.21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Pieperstaße alarmiert. Die Meldung: Feuer in einer Wohnung in der sich noch Personen befinden sollten.

Sofort wurden die Löschzüge der Innenstadtwache und der Feuerwache Wattenscheid sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt ins Ehrenfeld entsendet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage zum Glück weniger dramatisch dar als zunächst gemeldet. In einer Wohnung hatten Kleidungsstücke auf einer Nachtspeicherheizung Feuer gefangen. Die Bewohner hatten den Brand allerdings bereits selbstständig gelöscht. Dabei erlitt eine Bewohnerin eine leichte Rauchvergiftung und musste nach erster Untersuchung durch den Notarzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die noch leicht verrauchte Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte belüftet und das Brandgut kontrolliert. Nach 30 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet.

