Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall: Vorfahrt genommen - Pkw-Fahrer leicht verletzt

Schwerte (ots)

Vorfahrt genommen und kollidiert: Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen (23.10.2019) in Schwerte gekommen. Gegen 6.50 Uhr war ein 20-Jähriger aus Iserlohn mit seinem Opel Astra auf der Iserlohner Straße unterwegs und wollte links in die Villigster Straße abbiegen. Dabei nahm er einem 56-Jährigen aus Dortmund die Vorfahrt und stieß mit dessen Audi Q3 zusammen. Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren Totalschaden. Sachschaden: 35.000 Euro.

