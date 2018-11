POL-PPWP: Zeuge verhindert Straßenüberfälle

Kaiserslautern (ots) - Ein Zeuge hat am Sonntagnachmittag in der Marktstraße zwei Überfälle auf Passanten verhindert.

Im Bereich der Stiftskirche belästigte gegen 16 Uhr ein Mann vorwiegend ältere Passanten. Er bettelte um Geld. Das Verhalten des Unbekannten sei zunehmend aggressiver geworden, so Zeugen. Ein 37-Jähriger bekam mit, wie der Mann von zwei älteren Menschen Geld forderte und ihnen Schläge androhte. Der Zeuge ging dazwischen und sprach den Unbekannten an. Der wandte sich daraufhin von den Passanten ab und mehreren Männern zu. Ihnen drohte er damit, sie abzustechen, wenn er von ihnen kein Geld bekomme. Was der Unbekannte nicht wusste, die Männer verstanden ihn nicht. Sie sprechen kein Deutsch. Der 37-Jährige bekam auch das mit und vertrieb den Verdächtigen abermals. Ob der Mann tatsächlich ein Messer bei sich hatte steht nicht fest. Der Unbekannte ging in Richtung Steinstraße davon. Laut Zeugenaussagen könnte der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben. Er sei etwa 20 bis 25 Jahr alt, 1,75 Meter groß und habe dunkle, braune Haare. Der Unbekannte sei von dünner Statur. Er war mit einer blauen, dreiviertel langen Bermuda-Jeans und einem grünen Pullover mit Ornament gekleidet.

Insbesondere die beiden älteren Passanten und Zeugen, die Hinweise geben können oder den Verdächtigen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell