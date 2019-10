Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch: Container auf Wertstoffhof durchwühlt - Täter vor Ort festgenommen

Unna (ots)

Die Kreispolizei Unna hat am Dienstagabend (22.10.2019) zwei Täter auf frischer Tat angetroffen, wie sie gegen 19.25 Uhr einen Container mit Elektro-Schrott auf einem Wertstoffhof an der Viktoriastraße in Unna durchwühlt haben. Bemerkt wurde der Einbruch von einem Mitarbeiter des Wertstoffhofes.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden in Unna wohnenden 47-Jährigen noch am Tatort fest, nach ihrer Vernehmung auf der Polizeiwache Unna wurden sie entlassen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor. Gegen die beiden 47-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

