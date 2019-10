Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - beim Abbiegen Motorrad nicht beachtet

Schwerte (ots)

Am Montagnachmittag (21.10.2019) fuhr ein 85-jähriger Schwerter gegen 16 Uhr mit seinem PKW auf der Schützenstraße in Richtung Unna. In Höhe der Paul-Hoffmann-Straße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein und wollte nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes fahren. Hierbei übersah er das ihm entgegenkommende Motorrad eines 16-jährigen Schwerters mit seinem 16-jährigen Beifahrer, eben in Schwerte wohnhaft. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die beiden 16-Jährigen wurden leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9 000 Euro.

