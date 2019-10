Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Gaststätte - Sparkasten und Geldkassette gestohlen

Bönen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag (22.10.2019) in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße in Bönen eingebrochen. Gegen 3.30 Uhr hebelte er zwei Türen auf. Mit seiner Beute - ein Sparkasten und die Geldkassette eines Spielautomaten - verschwand er unerkannt.

Die Polizei Kamen bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell