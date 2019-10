Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall: Pkw landet im Straßengraben - Fahrerin leicht verletzt

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Werne am Montagmittag (21.10.2019) ist eine Frau leicht verletzt worden. Die 32-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hellstraße in Richtung Stockum unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor, links von der Fahrbahn abkam, einen Baum streifte, sich um 90 Grad drehte und schließlich im Straßengraben landete. Die Wernerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell