Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Raub - zwei Täter stießen Fußgängerin um und entwendeten Geldbörse

Unna (ots)

Am Freitagmittag (18.10.2019) ging gegen 12.15 Uhr eine 29-jährige Unnaerin auf einem Fußweg zwischen der Iserlohner Straße und Am Südfriedhof. Sie schob einen Kinderwagen und kam dabei an einer Wiese mit Pferden vorbei. Plötzlich traten zwei unbekannte Personen an sie heran. Eine versetze ihr einen leichten Stoß und die Frau fiel zu Boden. Die andere Person griff nach ihrer Geldbörse, die aus der Jackentasche ragte. Die Täter flüchteten in Richtung Iserlohner Straße. Auf der Flucht öffneten sie die Geldbörse, entnahmen daraus das Bargeld und warfen sie anschließend ins Gebüsch.

Die beiden Täter, von denen zumindest einer als männlich beschrieben wird, waren etwa 175 cm groß und schlank. Beide trugen dunkle Kleidung und Kapuzen auf dem Kopf.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

