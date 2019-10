Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kamen (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019, gegen 14.14 Uhr, kam es in Kamen, Robert-Koch-Straße / Einsteinstraße / Lindenallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger aus Holzwickede befuhr mit seinem schwarzen Skoda die Einsteinstraße in Richtung Lortzingstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer 46-jährigen Kamenerin, die mit ihrem Opel Zaphira die Lindenstraße befuhr. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrer wurden dabei verletzt. Sie wurden vor Ort durch 2 Rettungswagen, einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgt und anschließend Krankenhäusern zugeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden.

