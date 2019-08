Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Leichtkraftrades (Roller)

Waldmohr (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag den 01.08.2019 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr einen in der Saarpfalzstraße in Waldmohr, auf einem frei zugänglichen Privatparkplatz, abgestellten Motorroller. Bei dem Zweirad handelt es sich um eine Aprilia Typ LY. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

