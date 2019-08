Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Feldfläche

Bosenbach (ots)

Am Donnerstag den 01.08.2019 geriet gegen 14:20 Uhr eine Feldfläche in der Verlängerung der Felsstraße in Bosenbach in Brand. Auf Grund des schnellen Agierens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war Funkenflug auf Grund Mäharbeiten der Brandauslöser. Die Feuerwehr war mit sieben Löschfahrzeugen im Einsatz.

