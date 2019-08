Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Meisenheim (ots)

Lackkratzer hat eine Frau am Donnerstagmittag an ihrem vor dem alten Bahnhof geparkten PKW entdeckt. Sie hatte den weißen Wagen um 9 Uhr abgestellt. Bis zu ihrer Rückkehr um 11:30 Uhr hatte jemand vermutlich beim Rangieren auf dem Platz die Stoßstange hinten links gestreift. Der Unfallverursacher war weggefahren ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

