Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von entgegenkommendem Mähdrescher erschrocken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breitenheim (ots)

Von einem Mähdrescher im Gegenverkehr beeindruckt hat ein PKW-Fahrer am Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das landwirtschaftliche Ackergerät befuhr die relativ schmale L 182 von Jeckenbach in Richtung Breitenbach. Der entgegenkommende Fahrzeugführer erschrak auf Grund der Fahrzeugbreite des auf ihn zukommenden Gefährtes. Er machte eine Vollbremsung. Dadurch geriet er mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen, touchierte die Schutzplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem linken Vorderreifen des Mähdreschers und anschließend wieder mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Im rechten Straßengraben war seine Fahrt zu Ende. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden; am Mähdrescher wurde die Felge vorne links beschädigt. Der Fahrer des schwarzen PKW VW wurde wegen seiner unangepassten Geschwindigkeit gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell