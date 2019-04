Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Mühlenstraße / Küchenbrand

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 25.04.19, brannte es in Bad Bramstedt in einer Küche. Ein Passant meldete gegen 15:30 Uhr Qualm aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße. Sämtliche im Haus befindlichen Anwohner verließen daraufhin das Haus und blieben unverletzt. Wie sich herausstellte, kam der Qualm aus einer Küche. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die komplette Wohnung ist durch Löschwasser- und Rauchschäden derzeit unbewohnbar. Eine angrenzende Wohnung ist aufgrund von Rauchschäden ebenfalls erstmals nicht zu nutzen. Ein darunterliegendes Restaurant musste wegen Löschwasserschäden ebenfalls vorerst schließen. Der Schaden liegt bei mindestens 50.000 Euro. Die Mühlenstraße war für etwa eine Stunde aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

