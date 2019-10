Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 2 Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Schwerte (ots)

Am 19.10.2019 (Fr.), gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 27jähriger Fahrzeugführer aus Hamm die Hagener Straße in Schwerte in Fahrtrichtung Innenstadt Schwerte. In Höhe eines Autohauses beabsichtigte er, nach links die Hagener Straße zu verlassen. Dies erkannte ein nachfolgender 48jähriger Fahrzeugführer aus Schwerte zu spät, sodass er fast ungebremst auf das wartende Fahrzeug des 27jährigen auffuhr. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hagener Straße komplett für etwa 1 Stunde gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

