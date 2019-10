Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Firma - Inventar verwüstet

Werne (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.10.2019 (Fr.), 21.50 Uhr und dem 19.10.2019 (Sa.), 01.40 Uhr drangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma in der Straße Flöz-Zollverein in Werne ein. Hier zerstörten sie teilweise das Inventar der Firma. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder -921-0.

