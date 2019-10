Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - versuchter Kabeldiebstahl - Täter festgenommen

Werne (ots)

Am 19.10.2019 (Sa.), gegen 04.20 Uhr, verschafften sich vermutlich 4 Personen Zugang zum Gelände eines Kraftwerkes auf der Hammer Straße in Werne. Hier versuchten sie, diverse Kabel zu entwenden. Allerdings wurden sie hierbei vom Betriebspersonal des Kraftwerkes überrascht. Umgehend flüchteten die 4 Tatverdächtigen. Die sofort informierte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnhamen, auch unter Einbindung eines Diensthundes und eines Polizeihubschraubers, ein. Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger, ein 35jähriger Mann rumänischer Herkunft, festgenommen werden. Weitere Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell