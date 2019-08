Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, um 12:00 Uhr, befuhr die 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford die L497 aus Richtung Münchweiler an der Rodalb in Richtung Rodalben. Ein bisher unbekannter Motorradfahrer befuhr die L497 in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Imsbachermühle kam der 27-Jährigen aus einer langgezogenen Kurve der Motorradfahrer auf ihrer Fahrspur entgegen, weshalb sie nach rechts ausweichen musste und gegen den Bordstein prallte. Dabei wurden beiden Reifen und Felgen der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nach-zukommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

