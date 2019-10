Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zusammenstoß zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich - eine Person wird schwer verletzt

Unna (ots)

Am Freitag, dem 25.10.2019, um 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Heinrich-Hertz-Straße, der Werler Straße und der Straße Twiete zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 59 jähriger Mann aus Lünen befuhr mit seinem silbernen Nissan Micra die Heinrich-Hertz-Straße in Fahrtrichtung Werler Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in Richtung Unna zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56 jähriger Mann aus Bönen die Straße Twiete und wollte mit einem schwarzen Chevrolet Captiva den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Heinrich-Hertz-Straße befahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mann aus Lünen schwer verletzt und durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /Tu.

