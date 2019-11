Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Mountainbike gestohlen

Bad Hersfeld - Im Laufe des Montags (11.11.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Conway" in blau. Der Geschädigte hatte sein Rad im Bereich des Bahnhofsgebäudes an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und gesichert. Es entstand ein Schaden von circa 600 Euro.

Gaststätteneinbruch

Bad Hersfeld - In der Zeit von Sonntag (10.11.) - 23:30 Uhr - bis Montag (11.11.) - 16:30 Uhr - brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Neumarkt" ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Innenraum und hebelten hier zwei Automaten auf. Die Diebe stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe, diverse Alkoholika sowie verursachten sie einen Sachschaden von circa 750 Euro.

Geldbörse gestohlen

Bebra - Am Montagmittag (11.11.), gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse im Bereich einer Parkbank, welche sich in der Marie-Juchacz-Straße befindet. Eine 54-jährige Geschädigte aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg setzte sich auf die besagte Parkbank und stellte einen mitgeführten Korb neben sich. Zu dieser Zeit saß eine männliche Person auf der Bank. In einem unbeobachteten Moment stahl diese Person vermutlich die Geldbörse aus dem Korb der Geschädigten. Im Anschluss fuhr der Täter mit einem alten Fahrrad davon. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 45 Jahre alt, 160 cm bis 165 cm groß, sehr schlank, mittelbraunes schulterlanges Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, sowie eine dunkelblaue Steppjacke. In der Geldbörse befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Kanaldeckel rausgehoben

Bad Hersfeld - Am Montag (11.11.) hoben Unbekannte einen Kanaldeckel im Bereich des Waldweges unterhalb der Modellschule am Obersberg aus der Straße und warfen diesen in eine angrenzende Böschung. Der offenliegende Kanalschacht war deutlich mehr als fünf Meter tief. Wäre eine Person dort hineingestürzt, hätte es schwere Verletzungen geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen

