Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verabschiedung Ralf Müller - Einstellungsberater beim PP Osthessen geht in den Ruhestand

Fulda (ots)

Polizeieinstellungsberater Ralf Müller in den Ruhestand verabschiedet

Mit Ablauf des Monats Oktober 2019 wurde Herr Polizeihauptkommissar Ralf Müller mit Erreichen der Altersgrenze durch Herrn Polizeipräsidenten Voß in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Herr Müller trat 1976 in den Dienst der hessischen Polizei ein. Innerhalb der Polizei wurde er vielfältig eingesetzt. Unter anderem versah er Dienst bei der Bereitschaftspolizeiabteilung in Hanau und dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Nach seinem Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung wurde er im Januar 2000 in das Polizeipräsidium Osthessen versetzt. Heimatnah konnte er hier die Polizeistation Lauterbach als stellvertretender Dienstgruppenleiter bereichern, bis er im November 2001 zum osthessischen Einstellungsberater ernannt wurde.

Ralf Müller blieb der Nachwuchsgewinnung als Einstellungsberater bis zu seiner Pensionierung treu. Im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit in diesem Fachbereich konnte er unzählige junge Menschen für den Polizeiberuf begeistern und bis in das Eignungsauswahlverfahren begleiten.

Seine Nachfolgerin ist Polizeihauptkommissarin Denise Abersfelder, welche somit zuständig für die Nachwuchsgewinnung des gesamten Polizeipräsidiums Osthessen ist.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

