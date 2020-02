Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: bei Abrissarbeiten Gebäudeteile auf die Römerstraße gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 14.25 Uhr kam es bei Abrissarbeiten an einem Gebäude in der Römerstraße zu einem Arbeitsunfall. Während mit einem Bagger am Gebäude, bei dem es sich um ein ehemaliges Möbelhaus handelt, an einem Treppenpodest gearbeitet wurde, klappte dieses wohl ungeplant nach unten weg und zwei jeweils etwa 20 Tonnen schwere und circa 15 x 3 Meter große Plattenwände stürzten in sich zusammen. Dies hatte zur Folge, dass zwei Fahnenmasten umknickten und auf den Verkehr in der Römerstraße, der stadteinwärts unterwegs war, fielen. Zwei VW Golf, die hintereinander fuhren, wurden durch die Masten im Heck- bzw. Frontbereich beschädigt. Die Fahrer dieser Fahrzeuge wurden leicht verletzt bzw. erlitten einen Schock. Da die Plattenwände darüber hinaus auch auf Absperrgitter, die zur Römerstraße hin aufgestellt waren, fielen, kippten die Gitter ebenfalls um und blockierten den Gehweg. Des Weiteren wurde ein Fahrzeug, das hinter den beiden VW unterwegs war, und ein Audi, der stadtauswärts fuhr, durch Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Römerstraße musste während des Einsatzes teilweise gesperrt werden. Gegen 15.14 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die, bei den Abrissarbeiten eingesetzte, Baufirma kümmerte sich um die Beseitigung der Trümmer und führte die Aufräumarbeiten vor Ort durch. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell