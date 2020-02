Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

Stuttgart-Feuerbach: 20.000 Euro Sachschaden nach Kollision mit Schutzplanke

Ludwigsburg (ots)

Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes kollidierte am Samstag gegen 18:55 Uhr auf der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach mit der Schutzplanke. Der junge Mann befuhr die Zufahrt zur Anschlussstelle für die Fahrtrichtung Würzburg vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, als er in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und linksseitig gegen die Schutzplanke prallte. Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

