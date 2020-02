Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei führt Polizei zu gesuchtem 29-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 19:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Ludwigsburg in der Stuttgarter Straße. In der Vergangenheit soll es zwischen den Männern im Alter von 29 und 28 Jahren immer wieder zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Als der 28-Jährige sich in der Küche befand, soll der 29-Jährige ihm aus bislang unbekannten Gründen einen Stuhl über den Kopf geschlagen haben. In der Folge habe der 28-Jährige einen Schraubendreher gegen seinen Kontrahenten eingesetzt. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befand sich der 28-Jährige vor dem Hauseingang. Hier kam dann der 29-Jährige auch dazu und attackierte den 28-Jährigen unvermittelt mit der Faust, woraufhin dieser sich dann ebenfalls mit den Fäusten zur Wehr setzte. Beide Männer wurden durch die Beamten getrennt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzungsdelikten bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

