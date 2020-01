Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Offensichtlich angetrunkener Fahrzeugführer verursachte Sachschaden und entfernte sich von der Unfallstelle

Werne (ots)

Einem 53-jährigen Zeugen fiel am Samatag (11.01.2020) um 11:55 Uhr in Werne ein Pkw-Führer auf der in Schlangenlinien vor ihm her fuhr.

Im Bereich Werne Stockum, Werner Straße, stieß der Pkw-Führer rechts gegen eine Baumbegrenzung aus Holz. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Zeuge verblieb hinter dem Unfallverursacher und informierte telefonisch die Polizei. Im weiteren Verlauf stieß der Unfallverursacher im Bereich des Staddtgebiet Hamm gegen einen weiteren, an einer Lichtsignalanlage stehenden, Pkw.

Diesmal verblieb der Pkw-Führer an der Unfallörtlichkeit und wartete zusammen mit dem Geschädigten und dem Zeugen das Eintreffen der Polizei ab.

Der mehrfache Unfallversacher stand merklich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Atemalkoholgeruch war deutlich erkennbar, ein Alkoholtest verlief positiv.

Dem 48-jährigen Unfallverursacher aus Bergkamen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

