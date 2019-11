Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Beim Einkaufen bestohlen

Eine vergessene Geldbörse stahl am Dienstag in Laichingen ein Unbekannter.

Gegen 14.30 Uhr war eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Geislinger Straße beim Einkaufen. An der Kasse hatte die 73-Jährige ihre Geldbörse abgelegt, um die Einkäufe zu verstauen. Beim Einladen der Waren in das Auto bemerkte sie, dass die Geldbörse fehlte. Der Täter hatte sie jedoch bereits gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07391/5880) gegen den unbekannten Dieb.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Geldbörse nie aus den Augen. Sie gehört in eine Innentasche, nicht auf den Tisch. Das gilt auch für andere Wertsachen, wie etwa für Telefone.

