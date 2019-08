Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Schwerer Verkehrsunfall im Höllental

Freiburg (ots)

Am 28.08.2019, gg. 17.00 Uhr fuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nach der Löffeltalkurve talwärts fahrend nach rechts in eine Haltebucht. Anschließend versucht er verbotswidrig zu wenden, da er eigentlich bergwärts in Richtung Neustadt fahren wollte. Aufgrund dieses Wendemanövers kam es zur Kollision mit dem ordnungsgemäß talwärts fahrenden Pkw. Die 66-jährige Beifahrerin des talwärts fahrenden Fahrzeuges wurde hierbei schwer verletzt. Der unfallverursachende Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Die B31 musste für die Zeit der Unfallaufnahme, die durch das Polizeirevier Titisee-Neustadt durchgeführt wurde, vollgesperrt werden.

