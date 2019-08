Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, 16.08.2019, gegen 14.00 Uhr, teilte eine Bottroperin der Polizei fernmündlich mit, dass sie ihre Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung in Bottrop auf der Hans-Sachs-Straße aufgefunden habe. Da die Auffindesituation Hinweise auf ein Kapitaldelikt gab, wurde zur Feststellung der Umstände des Todes beider Personen eine Mordkommission eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Essen ist informiert. Die Ermittlungen dauern an.

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Finkeldey, EKHK Für die Staatsanwaltschaft Essen: Dr. Hüppe, Staatsanwältin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Leitstelle

Frank Fiege

Telefon: 02361/55-2979

E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell