Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umhängetasche bei Raubdelikt entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am frühen Morgen des 03.08.2019 wurde ein 35-jähriger Mann in der Ottostraße in Hildesheim Opfer eines Raubes. Dabei wurde ihm unter Vorhalt eines Messers seine Umhängetasche entwendet, in der sich u.a. Bargeld befand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 35-jährige Hildesheimer gegen 05:40 Uhr in der Ottostraße auf. Er setzte sich auf die Stufen vor einem Mehrfamilienhaus, um sich ein Taxi zu rufen. Doch dazu kam er nicht mehr. Eine vierköpfige Gruppe von Männern tauchte vor ihm auf. Einer der Männer forderte 50 Euro von dem 35-jährigen. Als dieser die Herausgabe verweigerte, zückte die männliche Person ein Messer aus der Kleidung und hielt dieses in Richtung des Opfers. Anschließend zog der Unbekannte am Tragegurt der Tasche, durchtrennte diesen, nahm die Tasche an sich und lief mit der Gruppe in Richtung Altes Dorf davon.

Sofort nach Bekanntwerden der Tat bei der Polizei wurde eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen veranlasst, die aber nicht zur Ergreifung der Täter führte.

In der Tasche sollen sich neben persönlichen Dokumenten noch ein unterer, vierstelliger Bargeldbetrag befunden haben.

Zur Beschreibung des Haupttäters liegt bisher folgendes vor: Etwa 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - südländisches Aussehen - bekleidet mit schwarzem Oberteil - schwarzes Basecap - Vollbart.

Zu den anderen Personen liegen keine Angaben vor.

Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat eventuell etwas beobachtet haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/ 939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell