Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (21.03.2019) versucht, in ein Geschäft an der Frobergerstraße und in Friseursalons an der Alten Stuttgarter Straße sowie der Franz-Schubert-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten an allen drei Objekten die Eingangstüren aufzuhebeln, scheiterten aber aus unbekannten Gründen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

