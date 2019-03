Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen offenbar sexuell missbraucht

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.03.2019) einen 56 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Stuttgarter Norden ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Ein Freund des Mädchens wandte sich im Verlauf der vergangenen Woche an eine Vertrauensperson und berichtete von mutmaßlichen Übergriffen, die der 56-Jährige begangen haben soll. Dieser Vertrauensperson wiederum ließen die Informationen keine Ruhe, so dass sie letztlich die Polizei alarmierte. Wie sich herausstellte, kannten sich die 13-Jährige und der Tatverdächtige bereits im Vorfeld über den erweiterten Familienkreis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

