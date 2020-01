Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden- Verursacher flüchtete fußläufig

Werne (ots)

Ein 42-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag (11.01.20) um 05:10 Uhr die Nordlippestraße in Werne aus Richtung Hamm kommend. Am Kreisverkehr Münsterstraße geriet er mit seinem schwarzen Audi A4 zunächst auf die Mittelinsel und dann über den begrünten Hügel des Kreisverlkehres. Auf der anderen Seite angekommen, blieb das schwer beschädigte Fahrzeug am Fahrbahnrand stehen. Ein Zeuge sprach den Fahrzeugführer an. Der Unfallverursacher erklärte unverletzt zu sein. Anschließend entfernte er sich fußläufig von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Ermittlungen an der Halteranschrift in Hamm lassen den Schluss zu, dass der Fahrzeughalter zum Unfallzueitpunkt das Fahrzeug selbst geführt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell