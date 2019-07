PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 26.07.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 08:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfall mit schwerverletzter Person Friedrichsdorf, Köppern, Friedberger Straße Höhe Agip Tankstelle Samstag, 27.07.2019, 08:14 Uhr

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr die Friedberger Straße aus Richtung Rosbach kommend in Fahrtrichtung Köppern Stadtmitte und wollte links auf das Gelände der Agip-Tankstelle abbiegen. Dabei übersah sie einen 59 Jahre alten Rollerfahrer, der aus Richtung Köppern-Ortsmitte entgegenkam und in Fahrtrichtung Rosbach fuhr. In Höhe der Tankstelle stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das BGU Krankenhaus nach Frankfurt geflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Verkehrsunfallflucht Bad Homburg, Ober-Eschbach, Forsthausstraße 17 Freitag, 26.07.2019, zw. 15:15 und 16:20 Uhr

Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ausparken, die hintere linke Fahrzeugseite eines dort parkenden, gelben Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzungen und Körperverletzungsdelikte auf Dillinger Kerb Friedrichsdorf, Dillingen, Dillinger Kerb Zw. Freitag 26.07.2019, 23:00 Uhr und Sonntag, 28.07.2019, 02:00 Uhr

Jeweils zu den Abendstunden wurde die Polizei 6-mal zu Einsätzen auf die Dillinger Kerb gerufen, da sich dort Personen schlagen würden. In der Tat kam dort zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen und zu bislang vier eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. In allen Fällen dauern hier die Ermittlungen noch an. Für sachdienstliche Hinweise werden weitere Zeugen gesucht, die sich ab Montag an die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 melden können.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61440 Oberursel, Im Himmelreich Samstag, 27.07.2019, 09:15 Uhr bis Samstag, 27.07.2019, 15:10 Uhr

Bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß VW Touran am linken hinteren Radkasten. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Höhe Sachschaden: 350,00 EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahren ohne Fahrerlaubnis 61440 Oberursel, Homburger Landstraße

Ein 71 - jähriger und ein 49 jähriger Fahrzeugführer befuhren jeweils mit ihren Fahrzeugen die Homburger Landstraße aus Richtung Messko Platz kommend und standen nebeneinander an der dortigen Lichtzeichenanlage. Der 71 - jährige Fahrzeugführer wollte daraufhin auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei den neben ihm stehenden 49 - jährigen Fahrzeugführer. An beiden genutzten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 71 - jährige Fahrzeugführer befindet sich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Höhe Gesamtschaden: 700,00 EUR

Polizeistation Königstein

Straftaten

Vers. Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienwohnhaus Tatort: 61462 Königstein im Taunus-Falkenstein, Am Ellerhang Tatzeit: Mittwoch, 24.07.2019, 23.25 Uhr

UT schlugen im Erdgeschoss eine Glasscheibe ein und so in das Objekt zu gelangen. Durch UT wurde lediglich ein Zimmer im EG betreten, da UT durch die nach Hause kommenden Geschädigten gestört wurden und daraufhin das EFH verlassen haben. Es wurde nichts durchsucht und entwendet. Sachschaden 500,- Euro

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden: Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Schwalbacher Straße Unfallzeit: Freitag, 26.07.2019, 06.20 Uhr

Infolge eines vorangegangenen Verkehrsunfalles mit Sachschaden stieg der Geschädigte (24-jähriger, Pkw-Fahrer) aus seinem Pkw aus. Kurz darauf fuhr der zunächst stehende Unfallverursacher (23-jähriger, Pkw-Fahrer mit Anhänger) an um an dem Pkw des Geschädigten vorbeizufahren. Hierbei kam dieser links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Leitpfosten. Der ausscherende Anhänger stieß gegen den Geschädigten und verletzte diesen. Der Geschädigte wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung für eine Nach stationär aufgenommen. Sachschaden: 1100,- Euro

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, PP Waldschwimmbad Unfallzeit: Freitag, 26.07.2019, zw. 11.05 und 15.30 Uhr

Eine 29-jähriger Pkw-Fahrerin parkte ihren Pkw (Smart, braun) auf dem Parkplatz "Am Waldschwimmbad". Der unbekannte Verursacher beschädigte den Pkw der Geschädigten an der hinteren linken Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 1000,- Euro

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei unter 06174-9266-0 entgegen.

Polizeistation Usingen

Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61273 Wehrheim, Pfaffenwiesbach Tatzeit: Donnerstag, 25.07.2019, 21:50 Uhr bis Freitag, 26.07.2019, 11:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter stiegen vermutlich durch ein offenstehendes Fenster in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten dies und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld und einen Laptop. Aufbruchspuren sind nicht vorhanden.

versuchter Einbruch in Gartenhütte Tatort: 61389 Schmitten, Feldbergstraße Tatzeit: Samstag, 27.07.2019, 23:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine unverschlossene Gartenhütte zu öffnen. Hierbei wurde er durch den Eigentümer überrascht. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Wald. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Es entstand kein Sachschaden. Täterbeschreibung: - männlich - osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 180 cm groß - blaue Augen - korpulente Statur - kurze blaue Jeans - helles Oberteil

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Tatort: 61267 Neu-Anspach, Zufahrtsstraße zum Hessenpark Tatzeit: Sonntag, 28.07.2019, 03:20 Uhr

Eine 50-jährige alkoholisierte Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Audi in Richtung Hessenpark. Als sie ihren Angaben nach kurz auf ihr Handy schaute, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ein Stück im Graben weiter. Dabei stieß sie mit dem Audi gegen einen Holzmast, der ein stromführendes Kabel vom Mast riss. Die Fahrerin erlitt hierdurch eine Prellung an der Hand. Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/92080 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell