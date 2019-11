Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191106 - 1148 Frankfurt-Bundesautobahn 5 und 3: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Abend (05.11.2019) kam es laut Angaben des geschädigten Unfallbeteiligten zu einem Verkehrsunfall am Frankfurter Kreuz. Der vermeintliche Unfallverursacher kam jedoch seinen Pflichten nicht nach und floh mit seinem Pkw.

Zwischen 19:05 Uhr und 19:15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf 5 die BAB 5 aus Richtung Kassel kommend und wollte am Frankfurter Kreuz auf die BAB 3 in Richtung Würzburg auffahren. Im dortigen Baustellenbereich befuhr der Golffahrer den rechten der beiden Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein weißer Kombi in selbige Richtung und wollte offensichtlich auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah dieser wahrscheinlich den parallel zu ihm fahrenden Golf, sodass es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Golffahrer konnte den Zusammenprall auch durch Hupen und Ausweichen nach rechts nicht mehr vermeiden. Nachdem der 37-Jährige dann seine Geschwindigkeit verringerte und bei nächster Gelegenheit halten wollte, um einen entsprechenden Personalienaustausch durchzuführen, beschleunigte der weiße Kombi und fuhr auf der BAB 3 in Richtung Würzburg weiter. Der weiße Kombi müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Die Polizeiautobahnstation bittet nun mögliche Zeug*innen, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-46400 zu melden.

