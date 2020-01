Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Sozialbetrüger "schießt" mit Scheckkarten

Trier (ots)

Zu einer Widerstandhandlung, anlässlich einer Kontrolle der Bundespolizei, kam es am gestrigen Abend am Hauptbahnhof Trier.

Trotz mehrfacher Aufforderung sich auszuweisen verweigerte ein 52-Jähriger die Herausgabe seiner Identitätspapiere. Er verhielt sich zunehmend unkooperativ und ignorierte die Anordnungen der Beamten. Nach Androhung einer Durchsuchung griff er unvermittelt in seine Jackentasche, zog ein Scheckkartenetui hervor, stieß es in Richtung eines Beamten, so dass mehrere Scheckkarten in dessen Gesicht geschleudert wurden.

Daraufhin wurde der Mann fixiert, gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort konnte die Identität festgestellt werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests lehnte er ab; der Bereitschaftsrichter ordnete eine Blutprobe an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der bereits zweifach wegen Betrugs verurteilte Mann die Dienststelle. Statt einer kurzen Kontrolle, die vor Ort hätte beendet werden können, wurde nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

