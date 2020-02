Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht; Affalterbach: Pkw mit Farbe besprüht; Freiberg am Neckar - Geisingen: Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: Unfallflucht

Ein Sachschaden von circa 2.500 Euro entstand am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr in Kirchheim am Neckar im Fichtenweg, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen dort geparkten VW beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Unfalls können sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 40 50 melden.

Affalterbach: Pkw mit Farbe besprüht

Ein Pkw wurde zwischen Samstag, 23:55 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, in Affalterbach im Bittenfelder Weg am Heck mit Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

Freiberg am Neckar - Geisingen: Einbruch

Ein Sachschaden von circa 3.000 Euro wurde bei einem Einbruch verursacht, der am Montag zwischen 0:30 Uhr und 5:15 Uhr in Freiberg am Neckar - Geisingen in der Planckstraße passierte. Ein bislang unbekannter Täter wollte sich Zugang zu einem Geschäft verschaffen, indem er versuchte, die Eingangstüre aufzubrechen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach unter Tel. 07144 900 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell