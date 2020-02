Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: Einbruch in Geschäft; Bietigheim-Bissingen: Pedelecs bei Einbruch gestohlen; Kirchheim am Neckar: Unbekannte beschädigten zwei Pkw

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim - Großsachsenheim: Einbruch in Geschäft

Nachdem sie zuvor die Eingangstüre eines Geschäftes nicht aufbrechen konnten, warfen bislang unbekannte Täter am Sonntag gegen 22:30 Uhr in Großsachsenheim in der May-Eyth-Straße eine Scheibe ein, um sich so Zugang zum Verkaufsraum zu verschaffen. Ersten Ermittlungen nach wurde augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bezifferbar. Der Polizeiposten Sachsenheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07147 274060 zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Pedelecs bei Einbruch gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, in Bietigheim-Bissingen in der Ziegelbergstraße, entwendeten der oder die Täter zwei Pedelecs. Der Wert des Diebesgutes konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt Zeugenhinweise unter 07142 40 50 entgegen.

Kirchheim am Neckar: Unbekannte beschädigten zwei Pkw

In Kirchheim am Neckar in der Heuchelbergstraße wurden zwei Pkw zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 9:00 Uhr, beschädigt. Der oder die Täter traten Außenspiegel ab und zerkratzten den Lack der Fahrzeuge. Die Sachschäden werden insgesamt auf circa 3.400 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07143 891060 entgegen.

