POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen; Remseck am Neckar - Aldingen: Einbruch

Remseck am Neckar - Pattonville: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Mehrere verschiedene Wertgegenstände nahm ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 13:30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Remseck am Neckar - Pattonville im Washingtonring an sich. Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zur Wohnung und durchsuchte sie dann. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07146 280820 entgegen.

Remseck am Neckar - Aldingen: Einbruch

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 8:00 und 13:00 Uhr Zugang zu einem Haus in Remseck am Neckar - Aldingen in der Schillerstraße. Im Haus durchsuchte er Kellerräume und versuchte eine Zugangstüre im Obergeschoss aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Der Täter konnte keine Beute machen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 280820 entgegen.

