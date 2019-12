Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Fabianus-Kirchpltz

Einbruch in Pfarrheim

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Einbrecher am Wochenende in das Pfarrheim. Im Zeitraum von Donnerstag (5.12.) 23 Uhr bis Samstag 12 Uhr hielten sie sich unter anderem in den Kellerräumen auf und konsumierten dort Getränke. Weiterhin stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

