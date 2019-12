Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Autofahrerin weicht einem Tier aus und verunfallt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 07.12.2019, 19.10 Uhr, befuhr eine 31 Jahre alte Frau aus Lüdinghausen mit ihrem Auto die Straße "Ondrup" in Lüdinghausen-Seppenrade. Als sie versuchte, einem Wildtier, vermutlich einem Reh, auszuweichen, geriet sie mit ihrem Auto nach rechts auf den Grünstreifen und verunfallte, wobei sich der Wagen überschlug. Die Frau und ihr 29 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro.

