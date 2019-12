Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck - Einbruch in Wohnung, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, 17.15 - 17.50 Uhr, wurde ein Bewohner eines Hauses in Havixbeck, Elsternweg, auf ungewöhnliche Geräusche in seinem Haus aufmerksam. Als er dem Geräusch folgte, hörte er, wie ein oder mehrere Personen sein Haus fluchtartig verließen. Im Erdgeschoss waren mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell