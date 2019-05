Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Herrenloses Boot in Stade aufgefunden - Eigentümer gesucht, Unbekannte entwenden Kanu in Stade, Einbrecher in Stader Vereinsheim

Stade (ots)

1. Herrenloses Boot in Stade aufgefunden - Eigentümer gesucht

Am gestrigen frühen Nachmittag wurde der Polizei von einem Finder ein herrenloses rot-weißes Kunstoffboot in Stade auf dem Burggraben in der Straße "Bei der Insel" im Wasser treibend gemeldet.

Zusammen mit einem Mitarbeiter der AWO konnte das Boot an Land gezogen und dort zunächst gelagert werden. Ob sich das Boot selbständig gemacht hat, ob es absichtlich losgebunden wurde oder ob es entwendet werden sollte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Bootes und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannte entwenden Kanu in Stade

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, den 19.05. und Freitag, den 24.05. in Stade in der Kleingartenanlage "Nagelstiftsweg" ein dort auf einem Ponton einer Parzelle an der Schwinge abgelegtes 2er-Kanu mit blauem Rumpf und weißem Innenraum sowie ein Alu-Doppelpaddel entwendet.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas über den Verbleib des Bootes sagen sönnen oder die sonstige Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Einbrecher in Stader Vereinsheim

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Sonntagabend, 22:15 h bis Montagnachmittag, 15:22 h in Stade in der Straße "Am Exerzierplatz" nach dem Aufhebeln einer Tür in das Innere des Vereinsheims Güldenstern eingedrungen.

Was bei der anschließenden Durchsuchung in Inneren erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Gesamtschaden wird daher zunächst auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

