POL-STD: Mehrere Fahrzeuge in Stade mit Farbe und Dreck beschmiert - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter in Stade in der Angelnstraße mehrere dort geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der oder die Verursacher haben dazu unter anderem auf einen schwarzen VW-Touran mit gelber Farbe den Schriftzug "VOSTA" auf die linke Seite gesprüht. Ein in der Nähe stehender silberner Opel Corsa wurde ebenfalls mit einer roten Farbschmiererei auf der Motorhaube versehen, ein gelber Opel Adam mit grüner Farbe angesprüht sowie schwarzer Golf sowie ein silberner Opel Astra in der Nähe mit Schlamm beschmiert.

Der angerichtete Schaden wird insgesamt auf über 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

