Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kleinkrafträder/Autos entwendet, Tankbetrug, ohne Führerschein mit Drogen gefahren, Unfälle verursacht - Jugendliche halten Polizei in Atem, Einbrecher in Jorker Imbiss, Autofahrer ignorieren Sperrung

Stade (ots)

1. Kleinkrafträder und zwei Autos entwendet, Tankbetrug begangen, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren, Unfälle verursacht - zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren halten Polizei in Atem

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Wischhafen die Polizei beschäftigt.

Die beiden jungen Männer hatten zunächst in Wischhafen im Fasanenweg einen Motorroller entwendet und waren damit losgefahren. Als dieser dann nach einigen hundert Metern wegen techn. Mängel liegen blieb, entwendeten die Täter in der Nähe ein Cross-Motorrad und fuhren damit umher, bis sie in Neulandermoor einen dort abgestellten grauen Mercedes 230 E entdecken und diesen entwenden konnten.

Danach ging die Fahrt damit nach Groß Sterneberg wo dann ein zweites Auto, ein Skoda Octavia entwendet wurde.

Mit beiden Fahrzeugen fuhren die beiden Jugendlichen nach Stade zu einer Tankstelle in der Bremervörder Straße, Dort verursachte der 16-jährige Fahrer des Mercedes gegen 05:30 h beim Rangieren einen Unfall ohne sich jedoch um die Schadenregulierung zu kümmern. Von dort ging es dann zunächst zurück nach Wischhafen aber anschließend nochmal wieder nach Stade zu einer Tankstelle in der Straße "Am Steinkamp". Hier tankten beide gegen 08:10 h ihre Fahrzeuge ohne zu bezahlen und fuhren dann anschließend nach Hamburg und zurück. Beide konnten schließlich, nachdem am Sonntagmorgen die Taten bemerkt worden waren, im Rahmen der Fahndung gegen 11:15 h in Stade auf der B 73 und in Wiepenkathen angetroffen, gestoppt und vorläufig in Gewahrsam genommen werden.

Auf der hiesigen Dienststelle mussten sich Beide erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen, in denen die Taten von ihnen eingeräumt wurden, unterziehen.

Da bei dem 16-Jährigen der Verdacht auf Drogenbeeinflussung aufkam, wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide in die Obhut von Erziehungspersonen übergeben.

Auch der zweite PKW, der Skoda Octavia hatte beim Antreffen durch die Polizei zwei frische Unfallspuren am Stoßfänger vorn rechts und an der linken Fahrzeugseite, für die bisher noch kein passender Unfall gemeldet wurde.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen Fahrzeugdiebstahl, Tankbetrug, Verursachen von Verkehrsunfällen mit Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie weiterer Delikte ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können oder die in den Unfall mit dem Skoda verwickelt sein könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Einbrecher in Jorker Imbiss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Einbrecher in Jork am Altländer makrt nach dem Aufhebelen eines Fensters in das Innere eines dortigen Imbissbetriebes eingestiegen und haben eine Geldkassette aufgebrochen. Mit mehreren hundert Euro Bargeld als Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt die Flucht antreten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-912970.

3. Autofahrer ignorieren Sperrung - teilweise gefährliche Situationen im Baustellenbereich

In Jork finden seit längerer Zeit Bauarbeiten im Zuge der Landesstraße 140 in der Ortsdurchfahrt Osterjork statt. Dazu ist diese aus Richtung Königreich in Richtung Ortsmitte als Einbahnstraße eingerichtet und die Gegenrichtung für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden.

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden von Verkehrsteilnehmern aus Richtung Königreich, denen Autofahrer in der Baustelle aus der Gegenrichtung entgegenkommen und bei denen es teilweise zu brenzligen Situationen gekommen ist.

Schon mehrfach haben Polizeibeamte die Einhaltung der Sperrung kontrolliert und gegen Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Vorschriften halten, Ordnungswidrigkeitenanzeigen verfasst.

Die Sperrung der Einfahrt ist Kreisel in der Ortsmitte sowie am zweiten Kreisel am Gewerbegebiet deutlich zu erkennen und unbedingt einzuhalten.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell