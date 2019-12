Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, 16.50 Uhr, befuhr eine 64 Jahre alte Frau aus Havixbeck mit ihrem Pkw die Hagenstraße in Nottuln. Im Kreuzungsbereich mit der Havixbecker Straße stieß sie mit dem von links kommenden Pkw einer 53 Jahre alten Frau aus Nottuln zusammen. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

