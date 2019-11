Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen, Mundelsheim und Grafenau-Dätzingen: Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen, Wohngebiet Lug: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, hörte der Wohnungsinhaber seltsame Geräusche. Bei der sofortigen Nachschau stellte er die offenstehende Terrassentüre fest. Vermutlich wurde der Täter auf den anwesenden Wohnungsinhaber aufmerksam und flüchtete unerkannt. Die eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Streifen nach dem Täter verlief negativ. Der Täter hatte zuvor am im nördlichen Bereich des Wohngebietes Lug liegenden Einfamilienhaus die Terrassentüre aufgehebelt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefonnummer: 07142/4050, erbeten.

Mundelsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannter Täter gelangte am Donnerstag, zwischen 07.25 Uhr und 19.25 Uhr, in ein im südlichen Wohngebiet Seelhofen gelegenen Einfamilienhaus, indem er die Terrassentüre aufbrach. Im Haus wurden mehrere Räume aufgesucht und durchsucht. Der Täter entwendete Münzgeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Der Schaden an der Terrassentüre beläuft sich auf 500 Euro.

Grafenau-Dätzingen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter in ein im östlichen Wohngebiet gelegenen Einfamilienhaus, indem er ein Fenster im Untergeschoss aufhebelte. Vermutlich wurde der Täter vom heimkehrenden Wohnungsinhaber gestört und flüchtete unerkannt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

